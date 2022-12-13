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    «Динамо» предложило «Сочи» 4 миллиона за Коваленко («РБ Спорт»)

    «Динамо» сделало предложение «Сочи» по трансферу полузащитника Александра Коваленко.

    По информации «РБ Спорт», московский клуб готов заплатить за игрока более 4 миллионов евро. Именно поэтому «Сочи» пытался досрочно вернуть Коваленко из аренды в «Крыльях Советов».

    • «Сочи» выкупил Коваленко летом за 600 тысяч евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Крылья» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • В сентябре он дебютировал за сборную России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7629

      Беспонтий 1 час назад

      не поверю
      что сочинские армяне беднее московских

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