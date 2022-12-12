Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бердыев настаивает на досрочном возвращении Коваленко из «Крыльев» в «Сочи» («СЭ»)

    Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев требует вернуть в команду полузащитника Александра Коваленко.

    19-летний футболист до конца сезона находится в аренде в «Крыльях Советов», однако Бердыев настаивает на его возвращении уже зимой.

    • «Сочи» выкупил Коваленко летом за 600 тысяч евро.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Крылья» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • В сентябре он дебютировал за сборную России.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Зарема объяснила, почему ей неприятен Кокорин: «У него зенитовское и сочинское прошлое» 14
    «Я сам подал в отставку». Гаранин объяснил, почему ушел из «Сочи» 5
    Бердыев сократил отпуск игрокам «Сочи» 8
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6801

      sochi-2013 26 минут назад

      "Такая корова нужна самому!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5689

      ySS 30 минут назад

      Ему Азмуна "возвратить")

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11