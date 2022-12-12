Бердыев настаивает на досрочном возвращении Коваленко из «Крыльев» в «Сочи» («СЭ»)

Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев требует вернуть в команду полузащитника Александра Коваленко.

19-летний футболист до конца сезона находится в аренде в «Крыльях Советов», однако Бердыев настаивает на его возвращении уже зимой.

«Сочи» выкупил Коваленко летом за 600 тысяч евро.

В этом сезоне хавбек провел за «Крылья» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

В сентябре он дебютировал за сборную России.

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