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  • «Крылья Советов» отказались досрочно возвращать Коваленко в «Сочи». Об этом просил Бердыев

«Крылья Советов» отказались досрочно возвращать Коваленко в «Сочи». Об этом просил Бердыев

13 декабря 2022, 12:55

«Крылья Советов» отказали «Сочи» в досрочном возвращении полузащитника Александра Коваленко из аренды.

По информации «РБ Спорт», «Сочи» хотели бесплатно вернуть Коваленко, но руководство самарского клуба отказалось это делать, поскольку данная опция не прописана в арендном соглашении.

Однако, вероятность возвращения Коваленко в «Сочи» зимой сохраняется. Для этого между собой должны договориться владелец «Сочи» Борис Ротенберг и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сообщалось, что на досрочном возвращении Коваленко из «Крыльев» настаивает новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев.

  • «Сочи» выкупил Коваленко летом за 600 тысяч евро.
  • В этом сезоне хавбек провел за «Крылья» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • В сентябре он дебютировал за сборную России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Сочи Коваленко Александр
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