«Крылья Советов» отказались досрочно возвращать Коваленко в «Сочи». Об этом просил Бердыев

«Крылья Советов» отказали «Сочи» в досрочном возвращении полузащитника Александра Коваленко из аренды.
По информации «РБ Спорт», «Сочи» хотели бесплатно вернуть Коваленко, но руководство самарского клуба отказалось это делать, поскольку данная опция не прописана в арендном соглашении.
Однако, вероятность возвращения Коваленко в «Сочи» зимой сохраняется. Для этого между собой должны договориться владелец «Сочи» Борис Ротенберг и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Сообщалось, что на досрочном возвращении Коваленко из «Крыльев» настаивает новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев.
- «Сочи» выкупил Коваленко летом за 600 тысяч евро.
- В этом сезоне хавбек провел за «Крылья» 20 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- В сентябре он дебютировал за сборную России.
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Источник: «РБ Спорт»