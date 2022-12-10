Агент: «Хапоэль» точно выкупит Шапи у «Краснодара»

Алан Агузаров, агент нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова, уверен, что «Хапоэль БШ» сохранит игрока после окончания срока аренды из «Краснодара».
«Ситуация такова: у «Хапоэля» есть определенные намерения по выкупу Шапи. Он здорово себя проявил в первой части сезона, там им довольны.
Сейчас все идет к тому, что «Хапоэль» выкупит Шапи у «Краснодара». Но сейчас сроки не поджимают, думаю, все это случится ближе к концу сезона.
Мы не спешим. Опция выкупа точно произойдет.
Безусловно другие клубы проявляют интерес к Шапи, но у нас есть понимание, что ему лучше остаться в «Хапоэле». Это наилучший вариант для нас», – сказал агент.
- «Хапоэль» арендовал Шапи в августе.
- Он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 18 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.
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Источник: «РБ Спорт»