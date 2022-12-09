Главный герой этой Хорватии – вратарь Ливакович: за всю карьеру отразил 14 пенальти, на ЧМ ставит рекорды

В четвертьфинале ЧМ-2022 Бразилия встречалась с Хорватией – первая серьезная проверка для нее, которую она запорола. На гол в экстратайме от Неймара Хорватия ответила забитым мячом Петковича. А дальше – серия пенальти, в которой Хорватия выбила себе путевку в полуфинал чемпионата мира. Здесь – отдельный респект киперу хорватов Доминику Ливаковичу:

Сначала Родриго неудачно пробил свою попытку – мяч отбил Ливакович;

Потом уже ошибся Маркиньос, сделав сейв Ливаковича решающим в серии.

Ливакович – возможно, важнейший персонаж в этой сборной Хорватии:

1. В матче с Бразилией сделал 10 сейвов – удары были потенциально голевыми.

2. Возвращаемся к матчу с Японией – там тоже была серия пенальти, в которой Ливакович потащил три удара.

Немного фактуры о Ливаковиче:

• Ему 27 лет. За загребское «Динамо» выступает с 2015-го, с того момента отклонил кучу предложений от топ-клубов, потому что не был уверен в постоянной игре. Одно из них пришло от дортмундской «Боруссии». Тогда он комментировал информацию так: «Я отказал одному немецкому клубу. Не уверен, что я бы постоянно играл в стартовом составе. А зачем мне сидеть на лавке? Я ставлю перед собой амбициозные стили».

• Ливакович – мастер по пенальти. До ЧМ-2022 в Катаре он отразил в карьере 14 пенальти.

• Почему у него такая классная реакция? Тоже слова Ливаковича: «В «Динамо» я иногда тренирую реакцию мячами от большого тенниса. Это действительно заставляет меня правильно группироваться в полете, специально вытягиваться».

• Стал третьим голкипером в истории чемпионатов мира, который сделал три сейва в одной серии пенальти. Но благодаря отраженному пенальти в матче с Бразилией он поставил рекорд: четыре сейва в сериях пенальти в истории ЧМ.

Фото: www.imago-images.de, Hasan Bratic/Global Look Press