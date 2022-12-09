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    Флик не жалеет, что не взял Хуммельса на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик считает, что центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс не помог бы национальной команде избежать раннего вылета с ЧМ-2022.

    Флик не жалеет, что не взял 33-летнего футболиста на турнир.

    Он убежден, что Хуммельс, привыкший играть глубоко в «Боруссии», не вписывается в атакующую модель сборной.

    • Германия вылетела с чемпионата мира по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Они не пробились в 1/8 финала ЧМ во 2-й раз подряд.

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    Источник: Sport1

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