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    Португальские фанаты скандируют «Рамуш, Рамуш!». Он заменил Роналду в старте и сделал хет-трик

    Сборная Португалии громит Швейцарию в матче 1/8 финала ЧМ-2022 (5:1, второй тайм).

    21-летний нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш оформил хет-трик. Он вышел в стартовом составе вместо Криштиану Роналду.

    Португальские болельщики весь второй тайм скандируют фамилию игрока: «Рамуш, Рамуш!».

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    Гонсалу Рамуш: новости об игроке на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2022 23:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6553

      Красногорск_Фан 1 час назад

      До этого матча я не знал кто это. Это игра станет легендой. Молодец парень.

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