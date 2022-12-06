Аршавин назвал лучшего тренера РПЛ в первой части сезона

Корпоративная солидарность или просто финансовая зависимость , не позволяет обьективно смотреть на вещи.
Лучший , видно всем , Абаскаль. Это доказывает игра и результат.
Личка неплох , но как обьяснить приоброжение команды 7 -ю поражениями на выезде и знаковыми 0:8 в Питере ?
В Питере Миллер запрещает упоминать Спартак с положительной стороны.
Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим тренером в российской Премьер-лиге по итогам 17 туров.
«Марцел Личка. Он заслужил – «Оренбург» при нем преобразился», – заявил Аршавин.
- «Оренбург» набрал 25 очков в 17 турах РПЛ.
- Команда идет на 7-м месте в таблице лиги.
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