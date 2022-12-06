Аршавин назвал лучшего тренера РПЛ в первой части сезона

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим тренером в российской Премьер-лиге по итогам 17 туров.

«Марцел Личка. Он заслужил – «Оренбург» при нем преобразился», – заявил Аршавин.

«Оренбург» набрал 25 очков в 17 турах РПЛ.

Команда идет на 7-м месте в таблице лиги.

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