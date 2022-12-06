Влашич назвал самого важного тренера в своей карьере. Они вместе работали в ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о бывшем главном тренере московского клуба Викторе Гончаренко.

«Всегда буду помнить Гончаренко — удивительный тренер. Он давал мне свободу, зарядил меня уверенностью. Без него я бы не был там, где есть сейчас.

Безусловно, пока это самый важный тренер в моей карьере. В такой период карьеры, когда ты молод, ты должен чувствовать свободу и уверенность. Гончаренко дал мне это», — сказал Влашич.

Хорват был в ЦСКА с 2018 по 2021 год.

С командой он не взял трофеев.

Гончаренко сейчас тренирует «Урал».

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