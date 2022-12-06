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  • Влашич рассказал, как воспринял отстранение России от футбола

Влашич рассказал, как воспринял отстранение России от футбола

6 декабря 2022, 10:11
1

Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич высказался об отстранении российских команд от международных матчей.

«Очень расстроился, когда Россию отстранили. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, я жил там три года — это было прекрасно. Надеюсь, что в будущем я смогу туда приехать, потому что сейчас у меня нет визы», — сказал Влашич.

  • Хорват был в ЦСКА с 2018 по 2021 год.
  • С командой он не взял трофеев.
  • Сейчас Влашич принадлежит «Вест Хэму» и находится в аренде в «Торино».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Влашич Никола
Комментарии (1)
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Вомбат
1670314322
Многие футболисты из числа игравших в России разделяют огорчение Влашича. Но так как в Европе очень мало тех, кто играл в РПЛ, их мнение не слышно. Подавляющему большинству игроков все равно, а некоторые, как Левандовский и Горецка, горячо одобряют отстранение России. Но в целом, футбольная Европа не заметила потери бойца. Как и весь мир, впрочем.
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