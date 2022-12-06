Влашич рассказал, как воспринял отстранение России от футбола

Многие футболисты из числа игравших в России разделяют огорчение Влашича. Но так как в Европе очень мало тех, кто играл в РПЛ, их мнение не слышно. Подавляющему большинству игроков все равно, а некоторые, как Левандовский и Горецка, горячо одобряют отстранение России. Но в целом, футбольная Европа не заметила потери бойца. Как и весь мир, впрочем.
Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич высказался об отстранении российских команд от международных матчей.
«Очень расстроился, когда Россию отстранили. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву, я жил там три года — это было прекрасно. Надеюсь, что в будущем я смогу туда приехать, потому что сейчас у меня нет визы», — сказал Влашич.
- Хорват был в ЦСКА с 2018 по 2021 год.
- С командой он не взял трофеев.
- Сейчас Влашич принадлежит «Вест Хэму» и находится в аренде в «Торино».
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