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    «Мы очень близкие друзья». Влашич – о Миранчуке

    Полузащитник «Торино» Никола Влашич рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Алексеем Миранчуком.

    – Мы хорошие друзья с Алексеем Миранчуком. Всегда ходим обедать с моей женой и его девушкой. Мы очень близкие друзья. Он замечательный футболист.

    – На каком языке вы разговариваете?

    – Немного на русском, английском, итальянском. Мы миксуем.

    – Помогал ли он вам с адаптацией?

    – Нет, я перешел в «Торино» до него.

    – Но он жил некоторые время в Италии.

    – Да, но все с этим было нормально.

    • «Торино» арендовал Влашича у «Вест Хэма», а Миранчука – у «Аталанты».
    • Хорват ранее играл в России за ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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