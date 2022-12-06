«Мы очень близкие друзья». Влашич – о Миранчуке

Полузащитник «Торино» Никола Влашич рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Алексеем Миранчуком.
– Мы хорошие друзья с Алексеем Миранчуком. Всегда ходим обедать с моей женой и его девушкой. Мы очень близкие друзья. Он замечательный футболист.
– На каком языке вы разговариваете?
– Немного на русском, английском, итальянском. Мы миксуем.
– Помогал ли он вам с адаптацией?
– Нет, я перешел в «Торино» до него.
– Но он жил некоторые время в Италии.
– Да, но все с этим было нормально.
- «Торино» арендовал Влашича у «Вест Хэма», а Миранчука – у «Аталанты».
- Хорват ранее играл в России за ЦСКА.
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Источник: «Спорт-Экспресс»