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«Мы очень близкие друзья». Влашич – о Миранчуке

6 декабря 2022, 00:55

Полузащитник «Торино» Никола Влашич рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Алексеем Миранчуком.

– Мы хорошие друзья с Алексеем Миранчуком. Всегда ходим обедать с моей женой и его девушкой. Мы очень близкие друзья. Он замечательный футболист.

– На каком языке вы разговариваете?

– Немного на русском, английском, итальянском. Мы миксуем.

– Помогал ли он вам с адаптацией?

– Нет, я перешел в «Торино» до него.

– Но он жил некоторые время в Италии.

– Да, но все с этим было нормально.

  • «Торино» арендовал Влашича у «Вест Хэма», а Миранчука – у «Аталанты».
  • Хорват ранее играл в России за ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Торино Миранчук Алексей Влашич Никола
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