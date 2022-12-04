Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой – о Левандовском: «Уныло проигрывает и такие эмоции»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет Польши с ЧМ-2022.

    • Поляки проиграли в 1/8 финала Франции со счетом 1:3.
    • Единственный гол Польши забил Роберт Левандовски – он реализовал пенальти в концовке встречи.

    «Победа Франции была ожидаемой, потому что для Польши игра с Аргентиной уже была бедой. Сегодня у Польши был момент при 0:0, единственный момент, когда они перешли центр поля. В итоге попали во вратаря, потом добивали куда-то. А больше ничего у них не было.

    Может, Польше повезло, что они вышли в плей-офф, но без этого в футболе никак. Думаю, Мексика смотрелась бы поинтереснее. Польша нигде себя не проявила. Заслуженно вылетела!

    Эмоции Левандовского после пенальти? Уныло проигрывают и такие эмоции... Не знаю, может, из-за того, что в первой игре не смог забить. Но Левандовски, как и вся Польша, выглядел слабо», – сказал Мостовой.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Роберт Левандовский: новости об игроке на ЧМ-2022

    Новости сборной Польши на ЧМ-2022

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Фото: скриншот с трансляции «Матч! Футбол 1»

    Новости по теме
    Левандовски поднялся на 9-е место в списке бомбардиров сборных, обойдя Пеле 1
    Мбаппе в мае встречался с Левандовским, чтобы убедить его перейти в «ПСЖ»
    Левандовски рассказал о диалоге с Месси после поражения Польши от Аргентины на ЧМ-2022 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Fandorine 58 минут назад

      Левандовски - унылое говно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1403

      elessar arnor 1 час назад

      нефиг на чужие территории наезжать, нытья бы не было

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11