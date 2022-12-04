Мостовой – о Левандовском: «Уныло проигрывает и такие эмоции»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет Польши с ЧМ-2022.

Поляки проиграли в 1/8 финала Франции со счетом 1:3.

Единственный гол Польши забил Роберт Левандовски – он реализовал пенальти в концовке встречи.

«Победа Франции была ожидаемой, потому что для Польши игра с Аргентиной уже была бедой. Сегодня у Польши был момент при 0:0, единственный момент, когда они перешли центр поля. В итоге попали во вратаря, потом добивали куда-то. А больше ничего у них не было.

Может, Польше повезло, что они вышли в плей-офф, но без этого в футболе никак. Думаю, Мексика смотрелась бы поинтереснее. Польша нигде себя не проявила. Заслуженно вылетела!

Эмоции Левандовского после пенальти? Уныло проигрывают и такие эмоции... Не знаю, может, из-за того, что в первой игре не смог забить. Но Левандовски, как и вся Польша, выглядел слабо», – сказал Мостовой.

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Фото: скриншот с трансляции «Матч! Футбол 1»