Сборная Японии повторила достижение Бразилии и Германии на ЧМ

Япония обыграла Испанию со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Азиатская сборная уступала 0:1 к перерыву, а во втором тайме забила два гола за три минуты.

Сборная Японии – третья команда в истории, одержавшая две победы на одном чемпионате мира, в которых проигрывала к перерыву.

Ранее подобное удавалось Бразилии в 1938 году и Германии в 1970-м.

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