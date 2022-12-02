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    Сборная Японии повторила достижение Бразилии и Германии на ЧМ

    Япония обыграла Испанию со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Азиатская сборная уступала 0:1 к перерыву, а во втором тайме забила два гола за три минуты.

    Сборная Японии – третья команда в истории, одержавшая две победы на одном чемпионате мира, в которых проигрывала к перерыву.

    Ранее подобное удавалось Бразилии в 1938 году и Германии в 1970-м.

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    Новости сборной Японии на ЧМ-2022

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    Источник: Opta

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