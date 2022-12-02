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    Тренер Японии назвал новую цель сборной на ЧМ-2022 после выхода в плей-офф

    Главный тренер сборной Японии Хаджиме Мориясу прокомментировал победу над Испанией и выход в плей-офф ЧМ-2022.

    «Большая благодарность всем нашим болельщикам за поддержку. Благодаря вам мы смогли выиграть этот трудный матч. Рад, что мне удалось подарить всем эту победу.

    Теперь новая цель – выход в четвертьфинал. Мы хотели бы побить свой рекорд – выйти в 1/4 финала – и улучшить его», – сказал Мориясу.

    • Япония вышла из группы с первого места.
    • В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.
    • На групповом этапе японцы победили Германию и Испанию.

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1041

      ARSteven89 1 час назад

      И кто скажет, что Япония этого не заслуживает! Самое интересное, что обе команды-фаворита (и Германия, и Испания) в послематчевых вью говорили одно и то же: "Мы не ожидали такого всплеска от японцев!". Это говорят большие команды с кучей аналитиков в тренерском штабе. Ну, ладно немцы в первом матче чемпионата, но испанцы-то смотрели первую игру или что они там вообще тренируют )))
      Оригато, самураи!

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      Рейтинг: +7355

      Старикан 2 часа назад

      Ускоглазые дальше плейоф не пройдут! Пусть скажут спасибо практичным испанцам... А то возомнили из себя... Да и испанцам желаю просрать в 1/8...

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