Тренер Японии назвал новую цель сборной на ЧМ-2022 после выхода в плей-офф

Главный тренер сборной Японии Хаджиме Мориясу прокомментировал победу над Испанией и выход в плей-офф ЧМ-2022.

«Большая благодарность всем нашим болельщикам за поддержку. Благодаря вам мы смогли выиграть этот трудный матч. Рад, что мне удалось подарить всем эту победу.

Теперь новая цель – выход в четвертьфинал. Мы хотели бы побить свой рекорд – выйти в 1/4 финала – и улучшить его», – сказал Мориясу.

Япония вышла из группы с первого места.

В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.

На групповом этапе японцы победили Германию и Испанию.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Японии на ЧМ-2022

Результаты сборной Японии на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира