Тренер Японии назвал новую цель сборной на ЧМ-2022 после выхода в плей-офф

И кто скажет, что Япония этого не заслуживает! Самое интересное, что обе команды-фаворита (и Германия, и Испания) в послематчевых вью говорили одно и то же: "Мы не ожидали такого всплеска от японцев!". Это говорят большие команды с кучей аналитиков в тренерском штабе. Ну, ладно немцы в первом матче чемпионата, но испанцы-то смотрели первую игру или что они там вообще тренируют )))
Оригато, самураи!
Главный тренер сборной Японии Хаджиме Мориясу прокомментировал победу над Испанией и выход в плей-офф ЧМ-2022.
«Большая благодарность всем нашим болельщикам за поддержку. Благодаря вам мы смогли выиграть этот трудный матч. Рад, что мне удалось подарить всем эту победу.
Теперь новая цель – выход в четвертьфинал. Мы хотели бы побить свой рекорд – выйти в 1/4 финала – и улучшить его», – сказал Мориясу.
- Япония вышла из группы с первого места.
- В 1/8 финала команда встретится с Хорватией.
- На групповом этапе японцы победили Германию и Испанию.
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