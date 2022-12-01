«Зенит» оспорит решение КДК о дисквалификации Родригао, Малкома и Барриоса

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб подаст апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао на 6 матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

«Да, действительно, Малкома, Родригао и Барриоса дисквалифицировали на шесть матчей. Будем оспаривать данное решение? Да, будем подавать апелляцию», – сказал Медведев.

Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

Помимо игроков «Зенита» на шесть матчей Кубка России также дисквалифицированы игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев.

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