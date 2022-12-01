Игроки «Зенита» и «Спартака» извинились за массовую драку. Их отстранили на шесть матчей

Завершилось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

По его итогам футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев были дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.

«Малком, Барриос и Родригао предоставили записи выступлений. Соболев присутствовал лично. Селихов и Николсон присутствовали по видеосвязи. Футболисты получили удаления за агрессивное поведение за участие после окончания матча в массовой драке. Это подтвердили все.

Футболисты говорили, что сожалеют. Произошeл конфликт и, что таких действий больше не будет. Они извинялись за то, что произошло», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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