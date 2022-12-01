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    Газзаев: «Польша не заслужила выход в плей-офф ЧМ-2022»

    Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выход сборной Польши из группы на ЧМ-2022.

    «Я думаю, что по той игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода из группы. Им просто повезло.

    Мексика, на мой взгляд, показывала более содержательную игру, Аргентина вне конкуренции. Поэтому я считаю, что из этой группы должны были выйти Аргентина и Мексика», – сказал Газзаев.

    • Поляки уступили Аргентине со счетом 0:2, но вышли в 1/8 финала турнира.
    • Европейская команда опередила Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.
    • В плей-офф Польша встретится с Францией.

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    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2032

      Bozigit 10 минут назад

      На её месте должна была быть Россия)

      0
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      Рейтинг: +7353

      Старикан 1 час назад

      Шляхи изначально не должны были попасть на мундиаль!

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