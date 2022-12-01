Газзаев: «Польша не заслужила выход в плей-офф ЧМ-2022»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выход сборной Польши из группы на ЧМ-2022.

«Я думаю, что по той игре, которую показала Польша, она не заслуживает выхода из группы. Им просто повезло.

Мексика, на мой взгляд, показывала более содержательную игру, Аргентина вне конкуренции. Поэтому я считаю, что из этой группы должны были выйти Аргентина и Мексика», – сказал Газзаев.

Поляки уступили Аргентине со счетом 0:2, но вышли в 1/8 финала турнира.

Европейская команда опередила Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.

В плей-офф Польша встретится с Францией.

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