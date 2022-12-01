Польша вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 36 лет

Польша пробилась в плей-офф чемпионата мира-2022.
Последний раз Польша была в плей-офф в 1986 году в Мексике. В 1/8 того турнира поляки крупно проиграли Бразилии (0:4).
- В 1/8 финала ЧМ-2022 Польша сыграет с Францией.
- В группе поляки смогли победить только Саудовскую Аравию.
- Команду тренирует Чеслав Михневич.
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Новости сборной Польши по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Польши по Футболу на ЧМ-2022
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Источник: Бомбардир.ру