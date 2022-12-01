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    Польша вышла в плей-офф чемпионата мира впервые за 36 лет

    Польша пробилась в плей-офф чемпионата мира-2022.

    Последний раз Польша была в плей-офф в 1986 году в Мексике. В 1/8 того турнира поляки крупно проиграли Бразилии (0:4).

    • В 1/8 финала ЧМ-2022 Польша сыграет с Францией.
    • В группе поляки смогли победить только Саудовскую Аравию.
    • Команду тренирует Чеслав Михневич.

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    Новости сборной Польши по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Польши по Футболу на ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7738

      Томик 10 минут назад

      Надеюсь это именно для того, чтобы им штук пять в 1/8 накидали.
      "- Помнишь мы выходили из группы сорок лет назад?
      - Помню. Ну его нахер так выходить." - Чтоб вот так у пшеков было теперь.

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      Рейтинг: +12138

      DeStar 15 минут назад

      ну норм конечно, но играют из рук вон плохо

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