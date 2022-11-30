Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бускетс прокомментировал информацию о переходе из «Барсы» в «Интер Майами»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал новость о скором переходе в «Интер Майами».

    «Я еще ничего не решил. В прессе много разговоров, но я ничего не подписывал и ни с кем не договаривался.

    Я хотел бы определиться со своим будущем в феврале, но точно не сейчас», – сказал Бускетс.

    • Бускетс – воспитанник «Барсы».
    • Он играет за основную команду каталонцев с 2008 года.

    Новости сборной Испании на ЧМ-2022

    Серхио Бускетс: все новости об игроке на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Бускетс вслед за Месси может перейти в «Интер» Майами 1
    Бускетс заявил, что ЧМ-2022 станет для него последним чемпионатом мире в карьере
    Хави определился с игроком, который станет заменой Бускетсу
    Источник: El Larguero

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11