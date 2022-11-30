Бускетс прокомментировал информацию о переходе из «Барсы» в «Интер Майами»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал новость о скором переходе в «Интер Майами».
«Я еще ничего не решил. В прессе много разговоров, но я ничего не подписывал и ни с кем не договаривался.
Я хотел бы определиться со своим будущем в феврале, но точно не сейчас», – сказал Бускетс.
- Бускетс – воспитанник «Барсы».
- Он играет за основную команду каталонцев с 2008 года.
Новости сборной Испании на ЧМ-2022
Серхио Бускетс: все новости об игроке на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: El Larguero