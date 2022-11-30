Бускетс прокомментировал информацию о переходе из «Барсы» в «Интер Майами»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал новость о скором переходе в «Интер Майами».

«Я еще ничего не решил. В прессе много разговоров, но я ничего не подписывал и ни с кем не договаривался.

Я хотел бы определиться со своим будущем в феврале, но точно не сейчас», – сказал Бускетс.

Бускетс – воспитанник «Барсы».

Он играет за основную команду каталонцев с 2008 года.

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