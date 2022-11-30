Англия и США вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, Иран и Уэльс вылетели

Ирану позор. Отвратный пешедбол в первом тайме, а второй даже не стал смотреть. Азмун отстой. Ощущение, что это был какой-то спланированная предательская акция по отношению к своей стране.
Завершились все матчи группового этапа ЧМ-2022 в квартете В.
В плей-офф вышли сборные Англии и США, занявшие первое и второе место в группе. Иран и Уэльс вылетели из турнира.
- Англия сыграет в 1/8 финала с Сенегалом.
- США встретится с Нидерландами.
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