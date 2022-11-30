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    Англия и США вышли в 1/8 финала ЧМ-2022, Иран и Уэльс вылетели

    Завершились все матчи группового этапа ЧМ-2022 в квартете В.

    В плей-офф вышли сборные Англии и США, занявшие первое и второе место в группе. Иран и Уэльс вылетели из турнира.

    • Англия сыграет в 1/8 финала с Сенегалом.
    • США встретится с Нидерландами.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4657

      neveldomha 21 минуту назад

      Ирану позор. Отвратный пешедбол в первом тайме, а второй даже не стал смотреть. Азмун отстой. Ощущение, что это был какой-то спланированная предательская акция по отношению к своей стране.

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      Рейтинг: +33

      Koorantt 33 минуты назад

      Торжество демократии! Англосаксы

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