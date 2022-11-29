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    «Просто банальная стычка». Чистяков – о массовой драке со «Спартаком»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России против «Спартака» (0:0; 4:2 по пенальти).

    «Просто банальная стычка: в дерби, наверное, без нее никак. Я бежал со скамейки, поэтому не получилось все увидеть. Суета, большая суматоха и стычка. Наверное, было сказано много неприятных слов друг другу», – сказал Чистяков.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Чемпионат»

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