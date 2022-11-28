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  • Игроки и тренеры «Спартака» пересматривали в раздевалке драку с «Зенитом» и радовались точным попаданиям Николсона

Игроки и тренеры «Спартака» пересматривали в раздевалке драку с «Зенитом» и радовались точным попаданиям Николсона

28 ноября 2022, 18:25
22

В соцсетях появилось видео, на котором игроки и тренеры «Спартака» сразу после матча с «Зенитом» в Кубке России пересматривают в раздевалке драку с петербургским клубом.

Просмотр драки сопровождался эмоциональными комментариями. Так, игроки бурно отреагировали на попадание Шамара Николсона кулаком в челюсть защитнику «Зенита» Родригао.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Кубок Зенит Спартак Николсон Шамар
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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egor tikhonov
1669649358
КРАСАВЦЫ!!!
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Amorphis
1669649575
Лучшее видео месяца)
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egraf
1669649770
Я не фанат Спартака, но дружная атмосфера в раздевалке импонирует.
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Беспонтий
1669650365
бойцовый клуб бей-беги
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anatolich72
1669650520
Молодые ребята,все дрались и обсуждали драки.
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Zenit40k
1669653643
****** ,что сказать ,проигрывать не умеют ,на поле ничего не могут ,решили на кулаках отыграться ,но и там не фортануло ,гыгы
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"supermax"
1669654303
главное не показывайте видос из раздевалки другой команды...ну ее нах
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Валерий2705
1669657226
Конечно они радуются. Николсон пару раз попал из-за спин разнимавших, как истинно свинская крыса) теперь шоколадный совсем свой в сраптаке. А так Родригао его бы отмудохал, а потом обоссал)) но любители золотого дождя из гейского свиноклуба и этому бы обрадовались))
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Zenit40k
1669661427
Спартаку нужно учиться играть в футбол
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САДЫЧОК
1669670455
Дичь ! Одни , на Чемпионате Мира радуются , другие........
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