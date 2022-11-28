Игроки и тренеры «Спартака» пересматривали в раздевалке драку с «Зенитом» и радовались точным попаданиям Николсона

Считали забитые и пропущенные, что тут такого?.. Надо же как-то подводить итоги. )
В соцсетях появилось видео, на котором игроки и тренеры «Спартака» сразу после матча с «Зенитом» в Кубке России пересматривают в раздевалке драку с петербургским клубом.
Просмотр драки сопровождался эмоциональными комментариями. Так, игроки бурно отреагировали на попадание Шамара Николсона кулаком в челюсть защитнику «Зенита» Родригао.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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