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    Игроки и тренеры «Спартака» пересматривали в раздевалке драку с «Зенитом» и радовались точным попаданиям Николсона

    В соцсетях появилось видео, на котором игроки и тренеры «Спартака» сразу после матча с «Зенитом» в Кубке России пересматривают в раздевалке драку с петербургским клубом.

    Просмотр драки сопровождался эмоциональными комментариями. Так, игроки бурно отреагировали на попадание Шамара Николсона кулаком в челюсть защитнику «Зенита» Родригао.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +23624

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Считали забитые и пропущенные, что тут такого?.. Надо же как-то подводить итоги. )

      1
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      Рейтинг: +3406

      anatolich72 35 минут назад

      Молодые ребята,все дрались и обсуждали драки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7381

      Беспонтий 38 минут назад

      бойцовый клуб бей-беги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18204

      Cleaner 45 минут назад

      Спартак РАСПУСТИТЬ. И забыть, что было такое в нашем футболе...(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11112

      "supermax" > Cleaner 42 минуты назад

      себя распусти клитор

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3896

      Иван Петров 1986 > Cleaner 37 минут назад

      А голубым и посмотреть нечего - все исподтишка.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3406

      anatolich72 > Cleaner 25 минут назад

      Зенит распусти, может наш футбол в гору пойдёт.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +412

      Номэд > anatolich72 22 минуты назад

      Это конь педальный, но очень любит подлизнуть светлосиним.

      2
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      Рейтинг: +11112

      "supermax" > Номэд 16 минут назад

      отлижет как отстирает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      egraf 47 минут назад

      Я не фанат Спартака, но дружная атмосфера в раздевалке импонирует.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      SunnyDay 51 минуту назад

      Лучшее видео месяца)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +557

      egor tikhonov 54 минуты назад

      КРАСАВЦЫ!!!

      7
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