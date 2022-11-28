Сантос считает, что массовая драка «Зенита» и «Спартака» случилась из-за Москалева: «С самого начала потерял контроль над игрой»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал массовую драку со «Спартаком» в матче Кубка России.
— «Зенит» хорошо играл. Команда старалась выполнить поставленную задачу — победить.
Было сразу видно, что «Спартак» устраивала ничья. Они оборонялись в пять защитников и действовали так, что было сложно взломать их насыщенную оборону во время матча. Но, хоть и в серии пенальти, победа нам все равно досталась.
Это был заключительный матч сезона. Впереди отпуск и очень хочется отдохнуть, перевести дух и уже со свежей головой начать думать про Кубок России. Конечно, наша главная цель — победа в Кубке. «Зенит» всеми силами и средствами будет идти к поставленной цели, чтобы добиться своего и вязать трофей.
— Как оцените произошедшее в концовке матча?
— Арбитр потерял нить и контроль над игрой с самого начала встречи. А когда судья так отпускает игру и теряет контроль, то, к сожалению, подобные вещи происходят.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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