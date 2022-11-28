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  • Сантос считает, что массовая драка «Зенита» и «Спартака» случилась из-за Москалева: «С самого начала потерял контроль над игрой»

Сантос считает, что массовая драка «Зенита» и «Спартака» случилась из-за Москалева: «С самого начала потерял контроль над игрой»

28 ноября 2022, 15:21
15

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал массовую драку со «Спартаком» в матче Кубка России.

— «Зенит» хорошо играл. Команда старалась выполнить поставленную задачу — победить.

Было сразу видно, что «Спартак» устраивала ничья. Они оборонялись в пять защитников и действовали так, что было сложно взломать их насыщенную оборону во время матча. Но, хоть и в серии пенальти, победа нам все равно досталась.

Это был заключительный матч сезона. Впереди отпуск и очень хочется отдохнуть, перевести дух и уже со свежей головой начать думать про Кубок России. Конечно, наша главная цель — победа в Кубке. «Зенит» всеми силами и средствами будет идти к поставленной цели, чтобы добиться своего и вязать трофей.

— Как оцените произошедшее в концовке матча?

— Арбитр потерял нить и контроль над игрой с самого начала встречи. А когда судья так отпускает игру и теряет контроль, то, к сожалению, подобные вещи происходят.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит Спартак Дуглас Сантос Москалев Владимир
Комментарии (15)
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111ax
1669638734
вот это стрелочник
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NewLife
1669639627
Насчет Москаля правильное утверждение. Уважаю Сантоса за правду в отличии от мерзких плакс Родригао, Медведева и Семака.
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Беспонтий
1669640190
борзел весь зоопарк пока рядом с площадкою молодняка наёмный кем то сторож спал.. дельфин нырял причём успел и плавниками похлестаться гориллы бегали по полю с мыслью поскорее бы с.баться хорёк исподтишка успел нагадить в клетке жираф копытами лупил кабан потряхивая бородою метко не вразумил своё щетинистое стадо и никому уж ничего было не надо и каждый потерял и страх и стыд.. --- на следующий день весь зоопарк закрыт
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Plyash
1669640673
Москаля надо пожизненно лишить права судейства и отправить в Магадан без права переписки для исключения подобных случаев в будущем.Только он виновен,спровоцировав игроков на эту бузу - своим бездействием на поле. Конечно,если это не спланированная акция по исключению конкурента для Питера за золото.
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anatolich72
1669640816
Главное озвучил всеми средствами.
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ААМ
1669643756
Прав Сантос. Москалёв на выход минимум до конца сезона.
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neim
1669644035
Москалёву надо было как-то по жосче воздействовать на Николсона и Родригао ещё на 74 минуте, когда он ограничился жёлтыми карточками. Может и не было бы этой заключительной бузы.
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Каратель помойников
1669644583
если бы в самом начале игры москалёв одернул рыдрогаю,то возможно ничего бы и не было
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Ziklop
1669655851
он умышленно (выполнял заказ) не свистел фолы и позволял бить по ногам, карты в первом тайме не показывал, устраивая антифутбол гниду москалёвскую для этого и ставили, не верю в простуду Карасёва!
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Санчес65
1669661108
Все началось с 52 или 57 минуты, не помню. Когда Москалев не увидел удар в лицо Зобнину. Вместо Ж.К. зенитовцу, он показывает К.К помощнику Абаскаля. А дальше пошла жара. Кстати по нарушениям 9:16 в пользу зенита. Ну и вишенка на торте удар в колено Шамару. Москалев обыкновенный трус...такой он человек.
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