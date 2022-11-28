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    Сантос считает, что массовая драка «Зенита» и «Спартака» случилась из-за Москалева: «С самого начала потерял контроль над игрой»

    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал массовую драку со «Спартаком» в матче Кубка России.

    — «Зенит» хорошо играл. Команда старалась выполнить поставленную задачу — победить.

    Было сразу видно, что «Спартак» устраивала ничья. Они оборонялись в пять защитников и действовали так, что было сложно взломать их насыщенную оборону во время матча. Но, хоть и в серии пенальти, победа нам все равно досталась.

    Это был заключительный матч сезона. Впереди отпуск и очень хочется отдохнуть, перевести дух и уже со свежей головой начать думать про Кубок России. Конечно, наша главная цель — победа в Кубке. «Зенит» всеми силами и средствами будет идти к поставленной цели, чтобы добиться своего и вязать трофей.

    — Как оцените произошедшее в концовке матча?

    — Арбитр потерял нить и контроль над игрой с самого начала встречи. А когда судья так отпускает игру и теряет контроль, то, к сожалению, подобные вещи происходят.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7370

      Беспонтий 2 минуты назад

      борзел весь зоопарк пока
      рядом с площадкою молодняка
      наёмный кем то сторож спал..
      дельфин нырял
      причём успел и плавниками похлестаться
      гориллы бегали по полю с мыслью
      поскорее бы с.баться
      хорёк исподтишка успел нагадить в клетке
      жираф копытами лупил
      кабан потряхивая бородою метко
      не вразумил своё щетинистое стадо
      и никому уж ничего было не надо
      и каждый потерял и страх и стыд..
      ---

      на следующий день весь зоопарк закрыт

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      Рейтинг: +16363

      NewLife 12 минут назад

      Насчет Москаля правильное утверждение. Уважаю Сантоса за правду в отличии от мерзких плакс Родригао, Медведева и Семака.

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      Рейтинг: +686

      111ax 27 минут назад

      вот это стрелочник

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      Рейтинг: +185

      SuperPav11 36 минут назад

      Че на судью все валить

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