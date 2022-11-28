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    Федотов призвал дисквалифицировать Соболева, Николсона, Селихова, Родригао, Малкома и Барриоса минимум на 1,5 года

    Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков, в том числе Соболева.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    «По протоколу матча на сайте РФС, все шесть удалений — за «агрессивное поведение». Максимальное наказание по данной статье — дисквалификация игрока или официального лица клуба до четырех матчей.

    Я надеюсь, все понимают — это бред! А четыре матча дисквалификации за драку — смех! В статье 94 дисциплинарного регламента РФС есть более подходящий пункт — Статья 94, пункт 9.

    «Статья 94. Нарушения, совершенные против Игроков и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча до, во время и после матча.

    9. Оказание физического воздействия (за исключением случаев, предусмотренных в частях 1, 2, 3 настоящей статьи) на Игрока или Официальное лицо Клуба до, во время и после матча, совершенное Игроком – наказывается дисквалификацией Игрока на срок от шести месяцев до двух лет».

    На мой взгляд, будет справедливо и уроком для остальных применить максимальное наказание к игрокам по статье 94 пункт 9.

    Дисквалифицировать Родригао, Малкома, Барриоса, Соболева, Николсона и Селихова на 1,5-2 года! А по остальным участникам данного инцидента (Промес, Кузяев, специалисты тренерского штаба и т.д.) пускай разбирается КДК», – написал Федотов в телеграме.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1589

      jek718875 27 минут назад

      Спартаковцев могут, даже глазом не моргнут,а вот Зынытовцев не тронут,обделаются со страха

      0
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      Рейтинг: +7924

      piligrim1986 32 минуты назад

      а че, давай, а москалеву 5 поставим

      0
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      Рейтинг: +4774

      ААМ 32 минуты назад

      Федот, да не тот. Как судья - нуль, как коментатор тоже нуль

      0
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      Рейтинг: +27225

      JTherry 40 минут назад

      Федот без работы, не Федот, после питья - закусывать надо... свою жену "минимум на 1,5 года" дисквалифицируй...) Аршавину "понравилось", хоть какая-то развлекуха после ничьей, ожидал-то 4:0...)))

      0
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      Рейтинг: +686

      111ax 44 минуты назад

      да, **** не тронут, но если так спустить с рук, то будет прецедент и все начнут махать руками

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      Рейтинг: +10863

      alp 48 минут назад

      водка паленая была...

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      Рейтинг: +4263

      Zubo 48 минут назад

      да лет на 15 сразу, чё там ... вот что с человеком безработица делает

      1
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      Рейтинг: +3354

      acor94 > Zubo 35 минут назад

      На шестерых так примерно и выйдет))

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      Рейтинг: +9593

      САДЫЧОК 53 минуты назад

      На самом деле Справедливо было бы их на 6 месяцев дисквалифицировать !
      Это не футбол - это гопники !

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      Рейтинг: +66577

      portero 1 час назад

      На 350 лет минимум....
      Уж разберутся на сколько, а вот штрафов выписать надо на лимоны ....

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      Рейтинг: +18189

      Cleaner > portero 1 час назад

      Штрафы они(клубы) не из своего кармана платить будут. И пойдут штрафы тоже не на развитие футбола. А вот ДЛИТЕЛЬНАЯ дисквалификация драчунов заставит и клубы и игроков задуматься.

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      Рейтинг: +16363

      NewLife 1 час назад

      Тебя бы дисквалифицировать за агрессивный бред.

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