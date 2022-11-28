Федотов призвал дисквалифицировать Соболева, Николсона, Селихова, Родригао, Малкома и Барриоса минимум на 1,5 года

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков, в том числе Соболева.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«По протоколу матча на сайте РФС, все шесть удалений — за «агрессивное поведение». Максимальное наказание по данной статье — дисквалификация игрока или официального лица клуба до четырех матчей.

Я надеюсь, все понимают — это бред! А четыре матча дисквалификации за драку — смех! В статье 94 дисциплинарного регламента РФС есть более подходящий пункт — Статья 94, пункт 9.

«Статья 94. Нарушения, совершенные против Игроков и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча до, во время и после матча.

9. Оказание физического воздействия (за исключением случаев, предусмотренных в частях 1, 2, 3 настоящей статьи) на Игрока или Официальное лицо Клуба до, во время и после матча, совершенное Игроком – наказывается дисквалификацией Игрока на срок от шести месяцев до двух лет».

На мой взгляд, будет справедливо и уроком для остальных применить максимальное наказание к игрокам по статье 94 пункт 9.

Дисквалифицировать Родригао, Малкома, Барриоса, Соболева, Николсона и Селихова на 1,5-2 года! А по остальным участникам данного инцидента (Промес, Кузяев, специалисты тренерского штаба и т.д.) пускай разбирается КДК», – написал Федотов в телеграме.

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