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  • Федотов призвал дисквалифицировать Соболева, Николсона, Селихова, Родригао, Малкома и Барриоса минимум на 1,5 года

Федотов призвал дисквалифицировать Соболева, Николсона, Селихова, Родригао, Малкома и Барриоса минимум на 1,5 года

28 ноября 2022, 14:20
28

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака» в матче Кубка России.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков, в том числе Соболева.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«По протоколу матча на сайте РФС, все шесть удалений — за «агрессивное поведение». Максимальное наказание по данной статье — дисквалификация игрока или официального лица клуба до четырех матчей.

Я надеюсь, все понимают — это бред! А четыре матча дисквалификации за драку — смех! В статье 94 дисциплинарного регламента РФС есть более подходящий пункт — Статья 94, пункт 9.

«Статья 94. Нарушения, совершенные против Игроков и иных лиц, не являющихся Официальными лицами матча до, во время и после матча.

9. Оказание физического воздействия (за исключением случаев, предусмотренных в частях 1, 2, 3 настоящей статьи) на Игрока или Официальное лицо Клуба до, во время и после матча, совершенное Игроком – наказывается дисквалификацией Игрока на срок от шести месяцев до двух лет».

На мой взгляд, будет справедливо и уроком для остальных применить максимальное наказание к игрокам по статье 94 пункт 9.

Дисквалифицировать Родригао, Малкома, Барриоса, Соболева, Николсона и Селихова на 1,5-2 года! А по остальным участникам данного инцидента (Промес, Кузяев, специалисты тренерского штаба и т.д.) пускай разбирается КДК», – написал Федотов в телеграме.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Россия. Кубок Зенит Спартак Селихов Александр Малком Соболев Александр Барриос Вильмар Родригао Николсон Шамар Федотов Игорь
Комментарии (28)
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anatolich72
1669635076
Кто ж тронет бразильцев, Зенит без них сдуется, а звезда им снится. Так что это утопия. Да и разбегаться они начнут.
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NewLife
1669635203
Тебя бы дисквалифицировать за агрессивный бред.
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Zubo
1669637403
да лет на 15 сразу, чё там ... вот что с человеком безработица делает
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JTherry
1669637915
Федот без работы, не Федот, после питья - закусывать надо... свою жену "минимум на 1,5 года" дисквалифицируй...) Аршавину "понравилось", хоть какая-то развлекуха после ничьей, ожидал-то 4:0...)))
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ААМ
1669638354
Федот, да не тот. Как судья - нуль, как коментатор тоже нуль
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garet12222
1669641693
Наказания в кубке не переносятся на чемпионат. если так, то всем этим игрокам срать на кубок
Ответить
ySS
1669641873
Всем по расстрелу с повешением на год условно)
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FCSpartakM
1669648584
Да. Неадекватный судейка думает, что звезд РПЛ отстранят на 2 года. Бразильцы сразу домой свалят и делов
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Fialet
1669649097
Закрадывается мысль, а не специально ли эта клоунада спланирована, чтобы поднять интерес к никому не нужному турниру?
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шахта Заполярная
1669671924
Видать на водку федоту не хватило, политуры хапнул, вот и понесло. Кто же газовых гастарбайтеров накажет, они же все разбегутся, кто играть то будет, а без них борьба за выживания гарантирована.
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