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  • Защитник Германии помог своей девушке побороть лимфому: он сбривал волосы, чтобы поддержать ее после химиотерапии

Защитник Германии помог своей девушке побороть лимфому: он сбривал волосы, чтобы поддержать ее после химиотерапии

27 ноября 2022, 12:21
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Ханси Флик подготовил много неожиданностей в составе Германии на ЧМ-2022. Но появление Кристиана Гюнтера из «Фрайбурга» не вызвало никаких вопросов. Защитник поедет с командой на второй крупный турнир (первый – прошлогодний Евро). Сыграет ли он хотя бы 90 минут – другой вопрос. Но Гюнтер, кажется, полностью заслужил все вызовы.

«Был период, когда обстоятельства эмоционально сломали меня. Я думал о завершении карьеры, я думал обо всем – но я не думал о футболе. Было множество испытаний, которые отворачивали меня игры. Но главное произошло с Катрин. Мне было трудно, но ради ее здоровья мне нужно было стать мужественнее».

Шесть лет назад подруга Гюнтера сильно заболела – но справилась благодаря огромной поддержке молодого человека.

У девушки была лимфома Ходжкина, болезнь обнаружили в 21 год

В сезоне-2015/16 «Фрайбург» выступал во второй Бундеслиге. То время Гюнтер описывал так: «Нам говорили: «Вы утоните в кризисе, вы распадетесь, многолетние труды не принесут ничего». Это обижало, но я знал, что «Фрайбург» справится и ситуация улучшится. Другое дело – здоровье Катрин. Оно беспокоило меня больше всего на свете: 90 минут мысленно я проводил на поле, все остальное время думал только о ней».

В 2015-м врачи обнаружили у Катрин лимфому Ходжкина. Это опухолевое заболевание лимфатической системы. Часто с ним борются более возрастные люди, но оно проявляется у пациентов различных возрастов.

Сайт НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова пишет: «В настоящее время лифмома Ходжкина является одним из наиболее курабельных злокачественных новообразований. Прогноз лечения зависит от стадии заболевания. А также от строго соблюдения временного промежутка между курсами лечения и рекомендаций лечащего врача». Сайт американского онкологического сообщества приводит такие данные на 2022 год:

  • У 8540 пациентов выявлена лимфома Ходжкина;
  • Летальных исходов – 920.

Врачи обнаружили у Катрин лимфому, когда ей было 21. Она никогда не рассказывала, на какой стадии было заболевание. Но открыто (в соцсетях) описывала борьбу с ним.

Как помогал Гюнтер? Во-первых, он всегда был рядом. Во-вторых, поддерживал ее морально: «Крис заставлял улыбаться, когда мне этого совсем не хотелось. Не буквально, конечно. Но этот человек привносил в мою жизнь положительные эмоции, когда, казалось бы, они полностью исчезали».

Один из важнейших шагов самого Гюнтера – он поддержал ее, когда она сбрила волосы из-за химиотерапии. Девушка рассказывала об этом так:

«Честно говоря, я очень боялась именно этого дня. Хотя сама процедура была забавной [тут она писала о стрижке]. Мои волосы все равно выпали бы через неделю, так почему бы не избавиться от них чуть раньше?»

Кристиан Гюнтер тоже сбрил свои волосы. Потом пара постила такую фотографию:

Сам Гюнтер в интервью рассказывал: «Я хочу подать пример – своей девушке и всем, кто борется с лимфомой Ходжкина. Мы справимся с этим вместе».

Девушка победила рак в 2016 году, а потом говорила: «Рак – это всего лишь напоминание, что наша жизнь очень важна. Мне помогала семья, друзья. Крис и другие важные люди из моей жизни всегда был рядом – это самое прекрасное».

Сейчас Гюнтер женился на Катрин (у них есть дочь) – однажды она отговорила его от перехода в «Боруссию»

После завершения Евро-2020 Кристиан Гюнтер вернулся в Германию и дал интервью о жизни. Вот ключевые фразы:

  • «Катрин – самый понимающий человек в его жизни. Он ненавидит какие-то шумные вечеринки: для него важнее быстрее появиться дома после тренировок и матчей»;
  • Они постоянно вместе – ездят вместе к родителям, на отдых, появляются вдвоем в компании приятелей и друзей;
  • В 2020 году у них родилась дочь Неле. Об отцовских ощущениях Гюнтер рассказывал так: «Я всегда думал, что капитанская повязка «Фрайбурга» – самое ответственное событие в моей жизни: ты отвечаешь за результат команды перед огромной армией фанатов, ты отвечаешь за все в клубе. Но я ошибался: отцовство – вот самое ответственная часть моей жизни. Оно каждый день учит меня чему-то новому, а Неле дает такие эмоции, которые я никогда не испытывал в футболе».

В том интервью была и часть про карьеру: перед Евро-2020 Гюнтер получил предложение от дортмундской «Боруссии». Он признавался, что после 14 лет в системе клуба начинал задумываться о новом вызове. А вот следующая часть ответа:

«Катрин просто сказала: «Мы поддержим тебя в любой ситуации и поедем с тобой хоть на край света. Переход – твое решение. Но никакие фанаты мира не будут любить тебя так же, как фанаты «Фрайбурга». Я тогда принял решение за минуту – и остался в родном клубе».

Текст: Илья Егоров

Фото: dpa/Global Look Press, соцсети Катрин Гюнтер

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Германия Германия Испания Гюнтер Кристиан
Комментарии (4)
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mihail200606
1669544096
Непонятно что за помощь сбрить волосы..
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