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    Погребняк назвал победителя матча «Зенит» – «Спартак». Он играл за обе команды

    Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняе поделился ожиданиями от матча команд в шестом туре группового этапа Кубка России.

    «Это одно из самых значимых дерби в российском футболе, соперничество двух столиу. Сам много раз участвовал в таких матчах. Это накал, вражда, эмоции. «Зениту», чтобы попасть в плей-офф, в путь РПЛ нужна только победа, при этом забить нужно четыре мяча и оставить сухими ворота. Будет домашняя игра, вираж и бразильцы в составе. Наверняка парням из «Зенита» хочется уйти в отпуск в хорошем настроении.

    «Спартак» хоть играет уверенно и идет на втором месте в чемпионате России, в Санкт-Петербурге на выезде выступает плохо. Пример — 0:4 в июле. Поэтому я считаю, что победит «Зенит», — сказал Погребняк.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18125

      Cleaner 22 минуты назад

      Паша за кого только не поиграл!..)

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