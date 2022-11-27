Погребняк назвал победителя матча «Зенит» – «Спартак». Он играл за обе команды

Бывший нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняе поделился ожиданиями от матча команд в шестом туре группового этапа Кубка России.

«Это одно из самых значимых дерби в российском футболе, соперничество двух столиу. Сам много раз участвовал в таких матчах. Это накал, вражда, эмоции. «Зениту», чтобы попасть в плей-офф, в путь РПЛ нужна только победа, при этом забить нужно четыре мяча и оставить сухими ворота. Будет домашняя игра, вираж и бразильцы в составе. Наверняка парням из «Зенита» хочется уйти в отпуск в хорошем настроении.

«Спартак» хоть играет уверенно и идет на втором месте в чемпионате России, в Санкт-Петербурге на выезде выступает плохо. Пример – 0:4 в июле. Поэтому я считаю, что победит «Зенит», – сказал Погребняк.

«Зенит» примет «Спартак» в 16:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».

В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.

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