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    Левандовски повторил достижение 1982 года

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил и ассистировал в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (2:0).

    Последний раз игрок сборной Польши делал гол и ассист в одном матче ЧМ в 1982 году. Тогда это удалось Янушу Купцевичу против Франции.

    • Левандовски впервые забил на ЧМ.
    • Польша лидирует в группе.
    • В 3-м туре Польша сыграет с Аргентиной.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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