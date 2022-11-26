Левандовски повторил достижение 1982 года

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил и ассистировал в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (2:0).

Последний раз игрок сборной Польши делал гол и ассист в одном матче ЧМ в 1982 году. Тогда это удалось Янушу Купцевичу против Франции.

Левандовски впервые забил на ЧМ.

Польша лидирует в группе.

В 3-м туре Польша сыграет с Аргентиной.

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