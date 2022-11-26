Польша повторила достижение 44-летней давности

Польша провел в рамках чемпионатов мира три сухих матча подряд.
Последний раз такое с командой было в 1978 году.
Во втором туре ЧМ-2022 Польша победила Саудовскую Аравию (2:0).
- Польша не проиграла в первых 2 матчах на чемпионате мира впервые с 1986 года.
- Поляки лидируют в группе.
- В 3-м туре Польша сыграет с Аргентиной.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Расписание матчей чемпионата мира по футболу сегодня
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал Opta