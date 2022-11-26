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    Польша повторила достижение 44-летней давности

    Польша провел в рамках чемпионатов мира три сухих матча подряд.

    Последний раз такое с командой было в 1978 году.

    Во втором туре ЧМ-2022 Польша победила Саудовскую Аравию (2:0).

    • Польша не проиграла в первых 2 матчах на чемпионате мира впервые с 1986 года.
    • Поляки лидируют в группе.
    • В 3-м туре Польша сыграет с Аргентиной.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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