Польша повторила достижение 44-летней давности

Польша провел в рамках чемпионатов мира три сухих матча подряд.

Последний раз такое с командой было в 1978 году.

Во втором туре ЧМ-2022 Польша победила Саудовскую Аравию (2:0).

Польша не проиграла в первых 2 матчах на чемпионате мира впервые с 1986 года.

Поляки лидируют в группе.

В 3-м туре Польша сыграет с Аргентиной.

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