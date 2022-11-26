Дзаккерони объяснил, почему отказывался от предложений из РПЛ

Итальянский тренер Альберто Дзаккерони рассказал, что его приглашали в РПЛ.
«Меня приглашали клубы из России. «Сатурн» из Раменского, ЦСКА и «Зенит».
Но я итальянец и на тот момент хотел оставаться на родине», – сказал Дзаккерони.
- Итальянец выигрывал скудетто с «Миланом», Кубок Азии – со сборной Японии.
- Также Дзаккерони тренировал «Интер», «Ювентус».
- Сейчас Дзаккерони входит в аналитическую группу, которая изучает матчи ЧМ-2022.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»