ЧМ-2022. Англия и США сыграли вничью (0:0)

Ха, две страны - ссыкуны, ничего другого от них и не ожидалось.
Их ничуха между собой - наша победа!
ИРАН, АРАВИЯ, СЕРБИЯ!!!!
Сборные Англии и США не выявили сильнейшего во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Голов не было.
США второй раз подряд сыграли вничью.
Англия лидирует в группе. США занимают третью строчку.
В третьем туре англичане сыграют с Уэльсом, США – с Ираном.
ЧМ-2022. Группа В. 2-й тур
Англия – США – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
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