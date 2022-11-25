ЧМ-2022. Англия и США сыграли вничью (0:0)

Сборные Англии и США не выявили сильнейшего во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Голов не было.

США второй раз подряд сыграли вничью.

Англия лидирует в группе. США занимают третью строчку.

В третьем туре англичане сыграют с Уэльсом, США – с Ираном.

ЧМ-2022. Группа В. 2-й тур

Англия – США – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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