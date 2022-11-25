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    ЧМ-2022. Англия и США сыграли вничью (0:0)

    Сборные Англии и США не выявили сильнейшего во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Голов не было.

    США второй раз подряд сыграли вничью.

    Англия лидирует в группе. США занимают третью строчку.

    В третьем туре англичане сыграют с Уэльсом, США – с Ираном.

    ЧМ-2022. Группа В. 2-й тур

    Англия – США – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2022 23:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8734

      GoLenaStop 2 минуты назад

      Ха, две страны - ссыкуны, ничего другого от них и не ожидалось.
      Их ничуха между собой - наша победа!
      ИРАН, АРАВИЯ, СЕРБИЯ!!!!

      0
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      Рейтинг: +356

      Ill Ich 3 минуты назад

      А не останутся ли англичане вообще ни с чем в случае поражения (а вдруг?) от Уэльса? О чём говорит регламент: разность мячей или личные встречи?

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      Рейтинг: +27

      Gamer84 6 минут назад

      Англосакский договорнячек. Россия-Узбекистан дубль два)

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      Рейтинг: +17476

      paracetamol 6 минут назад

      Договорняк. Победила пропиндосская дружба!

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      Рейтинг: +1179

      САНЁК17 7 минут назад

      Значит пиндосы с саксами сёстры

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      Рейтинг: +27081

      JTherry 8 минут назад

      ничейка с политическим подтекстом, играли так, чтобы амеры и англичане друг другу не насрали у ворот... такие матчи не украшают ЧМ, а принижают его значимость...((

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      Рейтинг: +6347

      Красногорск_Фан 10 минут назад

      Когда писали до матча договорняк не верил. Но очень похоже. Хотя пиндосы в худшем положении, им еще имея 2 очка играть с веселым Ираном.

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      Рейтинг: +71

      Mr. 12 минут назад

      Грёбаный договорняк.

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      Рейтинг: +1629

      Alex Y > Mr. 8 минут назад

      Чтобы США Иран пропустил))

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      Рейтинг: +4630

      neveldomha 12 минут назад

      Бриташки с пиндосами срубили договорняк. Другого не ожидал.

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