Бэйл установил рекорд сборной Уэльса

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Вингер Гарет Бэйл принимает участие в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Уэльсом и Ираном.
Для него это 110-я игра в составе валлийской сборной.
33-летний экс-футболист «Реала» побил рекорд Криса Гантера по числу матчей за Уэльс.
Сам Гантер начал встречу с Ираном в запасе и уже сегодня может повторить рекорд Бэйла.
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