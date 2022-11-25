Бэйл установил рекорд сборной Уэльса

Вингер Гарет Бэйл принимает участие в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Уэльсом и Ираном.

Для него это 110-я игра в составе валлийской сборной.

33-летний экс-футболист «Реала» побил рекорд Криса Гантера по числу матчей за Уэльс.

Сам Гантер начал встречу с Ираном в запасе и уже сегодня может повторить рекорд Бэйла.

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Где смотреть матч Уэльс – Иран?

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