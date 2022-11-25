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    Бэйл установил рекорд сборной Уэльса

    Вингер Гарет Бэйл принимает участие в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Уэльсом и Ираном.

    Для него это 110-я игра в составе валлийской сборной.

    33-летний экс-футболист «Реала» побил рекорд Криса Гантера по числу матчей за Уэльс.

    Сам Гантер начал встречу с Ираном в запасе и уже сегодня может повторить рекорд Бэйла.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      wiffellencouro 26 минут назад

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      Рейтинг: +14005

      playsh 1 час назад

      Молодцы,ребята,идут ноздря в ноздрю.Вот он,стимул,который не даст им играть хуже,чем твой соперник.Кто кого?

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