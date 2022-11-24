«Не повезло». Карпин подвел итоги проигранного матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии после поражения от «Оренбурга» в Кубке России.
«Впечатления неоднозначные. Не могу выделить сегодня кого-то из игроков.
После двух пропущенных мячей стали играть получше, но, всe равно, не так как планировали.
В концовке встречи могли забивать ещe, не повезло.
Теперь в последнем матче нужно брать три очка», – сказал Карпин.
- «Ростов» проиграл «Оренбургу» со счетом 2:4.
- Ростовчане уступали 0:3 после 1-го тайма.
- В 6-м туре Кубка команда встретится с «Ахматом» (27 ноября, 14:00 мск).
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Источник: сайт «Ростова»