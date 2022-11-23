Агент Лунева назвал «самого посредственного» тренера в истории РФС

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, отреагировал на день рождения тренера сборной России Николая Писарева.
«У самого посредственного тренера и спортивного директора в истории существования РФС сегодня день рождения», – написал Смирнов.
- Писареву исполнилось 54 года.
- В штаб сборной России тренер входит с прошлого года.
- В качестве игрока Писарев 6 раз побеждал в чемпионате России.
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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова