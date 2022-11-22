Саудовская Аравия забила 2 гола Аргентине за 8 минут

Саудовская Аравия обыгрывает Аргентину в матче ЧМ-2022.

Саудовцы забили два гола за восемь минут второго тайма – отличились Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.

В первой половине встречи аргентинцы забили четыре мяча, но три из них отменили из-за офсайдов.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Саудовская Аравия.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира