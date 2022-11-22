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    Саудовская Аравия забила 2 гола Аргентине за 8 минут

    Саудовская Аравия обыгрывает Аргентину в матче ЧМ-2022.

    Саудовцы забили два гола за восемь минут второго тайма – отличились Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.

    В первой половине встречи аргентинцы забили четыре мяча, но три из них отменили из-за офсайдов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26885

      JTherry 12 минут назад

      грядет первая сенсация с поражением якобы "чемпионов" аргентосов от саудитов или как..?) Аргентина превосходит аравийцев лишь в технике, но СА - впереди..!

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      Рейтинг: +6191

      Красногорск_Фан > JTherry 11 минут назад

      Ну еще не конец. Голы Арабов очень красивые , без левоты. это уже история. Арабская сказка в Катаре. ОАЭ кстати их сосед с общей границей. Играют фактически дома, в родном климате. И я говорил кому он свой станет преимуществом

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      Рейтинг: +26885

      JTherry > Красногорск_Фан 9 минут назад

      а ставки то горят...(( ну кто такой смелый и сделал ставку на победу СА..?))

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      Рейтинг: +1546

      jek718875 13 минут назад

      Лёню Моссю, САУДИ напоследок обувает и одевает

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      Рейтинг: +26885

      JTherry > jek718875 11 минут назад

      Лео из офсайдов не вылезает...)) и вратарь творит чудеса...

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