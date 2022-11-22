Саудовская Аравия забила 2 гола Аргентине за 8 минут

грядет первая сенсация с поражением якобы "чемпионов" аргентосов от саудитов или как..?) Аргентина превосходит аравийцев лишь в технике, но СА - впереди..!
Саудовская Аравия обыгрывает Аргентину в матче ЧМ-2022.
Саудовцы забили два гола за восемь минут второго тайма – отличились Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.
В первой половине встречи аргентинцы забили четыре мяча, но три из них отменили из-за офсайдов.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Саудовская Аравия.
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