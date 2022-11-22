Сборная Бельгии заменила форму по требованию ФИФА

Бельгия изменила гостевую игровую форму на чемпионат мира-2022 по требованию ФИФА.

Бельгийцы планировали играть в форме с многоцветной надписью Love, но были вынуждены поменять ее на традиционный красный комплект. Вместо буквы «О» в слове «Love» был размещен логотип музыкального фестиваля Tomorrowland, что в ФИФА расценили как рекламу.

«Нам пришлось отказаться от этого по коммерческим причинам из-за отсылки на Tomorrowland», – заявили в пресс-службе Федерации футбола Бельгии.

Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надеть капитанскую повязку с надписью «Одна любовь» в поддержку ЛГБТ.

Бельгия сыграет в группе с Хорватией, Марокко и Канадой.

ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

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