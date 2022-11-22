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    Сборная Бельгии заменила форму по требованию ФИФА

    Бельгия изменила гостевую игровую форму на чемпионат мира-2022 по требованию ФИФА.

    Бельгийцы планировали играть в форме с многоцветной надписью Love, но были вынуждены поменять ее на традиционный красный комплект. Вместо буквы «О» в слове «Love» был размещен логотип музыкального фестиваля Tomorrowland, что в ФИФА расценили как рекламу.

    «Нам пришлось отказаться от этого по коммерческим причинам из-за отсылки на Tomorrowland», – заявили в пресс-службе Федерации футбола Бельгии.

    • Ранее ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну надеть капитанскую повязку с надписью «Одна любовь» в поддержку ЛГБТ.
    • Бельгия сыграет в группе с Хорватией, Марокко и Канадой.
    • ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: ТАСС

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