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    «Закрой рот и сядь!». Катарский болельщик накричал на фаната сборной Эквадора

    Во время матча открытия ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора случился конфликт между болельщиками.

    Эквадорский фанат во время празднования гола встал со своего места и стал показывать трибунам жест пальцами, похожий на шелест денег. На это отреагировал катарский болельщик. Он крикнул: «Заткнись! Закрой свой рот и сядь!».

    Позже болельщики помирились, а эквадорский болельщик заявил, что ему нравится в Катаре.

    • Катар проиграл Эквадору со счетом 0:2.
    • Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.
    • ЧМ-2022 продолжится в понедельник тремя матчами.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1077

      inzek 3 минуты назад

      подкупил по ходу)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +950

      SpartakMoskwa 12 минут назад

      Это п и д а р , прям по Русски сказано аххаахх)))

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