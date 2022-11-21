«Закрой рот и сядь!». Катарский болельщик накричал на фаната сборной Эквадора

Во время матча открытия ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора случился конфликт между болельщиками.

Эквадорский фанат во время празднования гола встал со своего места и стал показывать трибунам жест пальцами, похожий на шелест денег. На это отреагировал катарский болельщик. Он крикнул: «Заткнись! Закрой свой рот и сядь!».

Позже болельщики помирились, а эквадорский болельщик заявил, что ему нравится в Катаре.

Катар проиграл Эквадору со счетом 0:2.

Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.

ЧМ-2022 продолжится в понедельник тремя матчами.

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