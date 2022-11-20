Быстров: «Может, инсайдеры перепутали и Катар сдавал игру Эквадору?»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров подвел итоги стартового матча ЧМ-2022 Катар – Эквадор (0:2).

«Судья не стал вмешиваться и помогать Катару. Хотя ходили разговоры, что сегодня Эквадор сдает игру. Может, они перепутали? Может, это Катар сдавал игру?

На самом деле, если рассматривать игру, то на поле были две команды совершенно разного уровня. Катару еще далеко до лучших сборных, — сказал Быстров.

Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.

ЧМ-2022 продолжится в понедельник тремя матчами.

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