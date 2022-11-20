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    Мостовой – о старте ЧМ-2022: «Из группы А выйдет тот, кто больше забьет Катару»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о матче открытия ЧМ-2022 Катар — Эквадор (0:2).

    «Бросилось в глаза, что уровень футболистов Катара ниже среднего. Первые минут тридцать на поле была одна команда, которая сделала себе задел в два мяча.

    Эквадор — хорошая команда, но она попала в группу, из которой сложно выйти в плей-офф. Скорее всего, выйдет из группы тот, кто больше забьет Катару», — сказал Мостовой.

    • Страна-хозяйка ЧМ впервые проиграла в матче открытия.
    • ЧМ-2022 продолжится завтра тремя матчами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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