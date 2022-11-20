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    Лукаку пропустит первые два матча ЧМ-2022

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не будет готов к двум стартовым матчам команды на чемпионате мира-2022.

    Игрок восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Сегодня Лукаку не тренировался.

    • Бельгия сыграет в одной группе с Марокко, Хорватией и Канадой.
    • Лукаку пропустит матчи с Канадой и Марокко.
    • Бельгия – бронзовый призер последнего ЧМ.

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    Источник: RMC Sport

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