Лукаку пропустит первые два матча ЧМ-2022

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не будет готов к двум стартовым матчам команды на чемпионате мира-2022.
Игрок восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Сегодня Лукаку не тренировался.
- Бельгия сыграет в одной группе с Марокко, Хорватией и Канадой.
- Лукаку пропустит матчи с Канадой и Марокко.
- Бельгия – бронзовый призер последнего ЧМ.
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Источник: RMC Sport