Лукаку пропустит первые два матча ЧМ-2022

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не будет готов к двум стартовым матчам команды на чемпионате мира-2022.

Игрок восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Сегодня Лукаку не тренировался.

Бельгия сыграет в одной группе с Марокко, Хорватией и Канадой.

Лукаку пропустит матчи с Канадой и Марокко.

Бельгия – бронзовый призер последнего ЧМ.

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