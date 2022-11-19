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    «Маленько удивился». Глебов – о статусе капитана в сборной России

    Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказался о том, что он был капитаном национальной команды в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

    – Для тебя этот матч был особенным?

    – Для меня каждый матч важен.

    – Но тут – ты капитан сборной.

    – Все равно: я по жизни не люблю проигрывать. Везде и всегда.

    – Повязку на память не сохранишь?

    – Отдал уже. Их тут не сильно много, ха-ха.

    – Когда узнал, что будешь капитаном?

    – Только когда приехали на стадион. Догадался, когда шел к раздевалке, и оттуда вышел Пиняй со словами: «О, капитан идет».

    Ну и там все увидел: рядом с развешенной формой была повязка. И вымпел.

    – Удивился?

    – Маленько да. Но на душе стало приятно, что я представляю страну как капитан, была небольшая гордость.

    В глубине души я полагал, что такое, возможно, произойдет. Но постоянно об этом не думал.

    – Повязка повлияла на твое поведение во время матча?

    – Нет. Я в каждом матче стараюсь своим примером, отдачей, работой все показывать.

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    Источник: Sport24

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