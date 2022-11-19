«Ювентус» определился с будущим Кена, арендованного у «Эвертона»

«Ювентус» собирается выкупить у «Эвертона» нападающего Мойзе Кена.
Ожидается, что по окончании сезона туринский клуб приобретет права на игрока за 30 миллионов евро.
- 22-летний Кен – воспитанник «Ювентуса».
- «Эвертон» в 2019 году купил его за 27,5 миллиона евро.
- В августе 2021-го форвард вернулся в родной клуб, где проводит 2-й сезон на правах аренды.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо