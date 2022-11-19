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    «Ювентус» определился с будущим Кена, арендованного у «Эвертона»

    «Ювентус» собирается выкупить у «Эвертона» нападающего Мойзе Кена.

    Ожидается, что по окончании сезона туринский клуб приобретет права на игрока за 30 миллионов евро.

    • 22-летний Кен – воспитанник «Ювентуса».
    • «Эвертон» в 2019 году купил его за 27,5 миллиона евро.
    • В августе 2021-го форвард вернулся в родной клуб, где проводит 2-й сезон на правах аренды.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +937

      ARSteven89 2 часа назад

      22 года, а поколесил по Европе уже знатно. Турин-Париж-Ливерпуль и похоже обратно.

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