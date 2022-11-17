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    Тренер Таджикистана рассказал, чем его удивила сборная России

    Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт высказался о составе России в сегодняшней товарищеской встрече.

    • Команды сыграли в Душанбе.
    • Итоговый счет – 0:0.

    «Я был удивлeн тем, что не всех игроков России до конца знал. Потребовалось время, чтобы притереться.

    Россия раньше никогда не выступала в таком составе», – заявил Шегрт.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2022 22:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17841

      Cleaner 48 минут назад

      Да ничем она его не удивила. Только ноунеймами в составе...(((((((((

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