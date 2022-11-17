Тренер Таджикистана рассказал, чем его удивила сборная России

Да ничем она его не удивила. Только ноунеймами в составе...(((((((((
Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт высказался о составе России в сегодняшней товарищеской встрече.
- Команды сыграли в Душанбе.
- Итоговый счет – 0:0.
«Я был удивлeн тем, что не всех игроков России до конца знал. Потребовалось время, чтобы притереться.
Россия раньше никогда не выступала в таком составе», – заявил Шегрт.
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