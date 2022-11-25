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    «Конкурс прогнозов» вернулся! Ставьте на матчи ЧМ-2022 и выигрывайте призы каждый тур

    Привет. Это команда «Бомбардира». И мы пришли к вам с великолепными новостями.

    Мы возвращаем «Конкурс прогнозов»! Вы просили – мы делаем это для вас. Вы можете прямо сейчас начать играть, перейдя по ссылке. Но рекомендуем вам все-таки почитать о некоторых изменениях. Здесь вы можете найти полные правила, а вот самые важные моменты:

    1. Изначально «Конкурс прогнозов» посвящен ЧМ. Он состоит из 10 туров. С 1-го по 8-й будет по 8 матчей. В 9-м и 10-м турах – по 2.

    2. Будут ли призы? Конечно. Их можно получить за 1-8 туры и по итогам общего зачета. Хотите спойлер? Можно выиграть майку любого клуба или сборной – но есть еще ценные подарки!

    3. Самое главное: теперь не будет никаких дивизионов. Даже если вы пропустили один тур, то без проблем сможете побороться за призы в другом. Но для борьбы за призы в общем рейтинге рекомендуем не пропускать ставки на туры.

    4. Важное: вам нужно сделать прогнозы всех матчей в туре, чтобы участвовать в розыгрыше.

    5. И да, теперь есть только три вида ставок – победа хозяев, ничья и победа гостей.

    6. Минимальная ставка на один матч – 100 баллов, максимальная – 200.

    Залетайте в «Конкурс прогнозов»: играйте, побеждайте и забирайте ценные призы

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии61
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      Рейтинг: +5226

      Дядя Серёжа 49 минут назад

      Ставки сделаны...

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      Рейтинг: +5093

      hunta 20 ноября, 21:32

      У меня приятные воспоминания, поучаствоваю ..

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      Рейтинг: +18047

      житель СПб 20 ноября, 17:13

      Поясните, пожалуйста. Никогда раньше не играл в конкурсе прогнозов, да и вообще стараюсь уклоняться от азартных игр. Этот конкурс здесь - это продолжение Лиги ставок - или совершенно безобидная игра? Просто баллы - зачисляются в рейтинг, или нет? (Призы меня не интересуют, в общем-то). А какая разница сейчас в баллах рейтинга - если в сравнительном порядке его сейчас посмотреть невозможно? И тогда можно ли вообще не играть - а продолжать просто общаться на сайте?

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      Рейтинг: +627

      Янвapь 69 > житель СПб 20 ноября, 17:18

      Старче, не лезь сюда, т.к. эти хитрожопые прохиндеи вгонят в долги, заберут квартиру, оставят без штанов и до конца жизни заставят питаться на помойке. Это хуже, чем микрозайм, беги отсюда

      5
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      Рейтинг: +5159

      _Marqella_ > житель СПб 20 ноября, 17:20

      правила почитай

      0
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      Рейтинг: +18047

      житель СПб > Янвapь 69 20 ноября, 17:24

      Понял, спасибо. Набираю скорость.

      1
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      Рейтинг: +18047

      житель СПб > _Marqella_ 20 ноября, 17:29

      Прочитал, не понял. Потому что непонятно - что там дальше с этими баллами. (Если, конечно, т о и все прочитал. Но вроде бы - то и все.) А обещали, кстати, быстро обучить... Видимо, уже не обучаем. Мне бы математику, физику, правовые нормы. А тут - конкурс ставок! Это не для моего поколения...

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      Рейтинг: +128

      Илья Егоров > житель СПб 20 ноября, 17:31

      Добрый день. Критерии следующие:
      1. На каждый тур вам автоматически дается по 1000 очков.

      2. Каждый тур (с 1-го по 7-го) состоит из 8 матчей.

      3. Чтобы участвовать в розыгрыше призов (или просто посоревноваться в рейтинге тура), нужно сделать прогнозы на все матчи в туре.

      4. На каждый новый тур зачисляется дополнительно по 1000 баллов.

      0
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      Рейтинг: +11257

      alex1951 20 ноября, 15:41

      Всех с Праздником Футбола,я об этом и только! Приятного просмотра))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18047

      житель СПб > alex1951 20 ноября, 17:29

      И Вас также с праздником футбола!

      1
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      Рейтинг: +11257

      alex1951 > житель СПб 20 ноября, 20:45

      Все эти прогнозы,как бы ,помягче.....все эти призы....как бы помягче.....все эти условия красивые,как бы помягче....
      ..Ладно...вы чё забыли ,где вы живете?
      ///Не ****......не проживешь....а это опыт!
      Идите в CAZINO, там выиграл так выиграл....и никаких ,,Бомбардиров,, замедленного действич...))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +27

      Shlоmо 20 ноября, 14:53

      Вот же блин... не был 7 лет, почитал комменты....а тут вообще ниччего не поменялось, от слова совсем... как бы сказать поделикатнее, чтобы опять в пожизненный не угодить....попробую вот так...
      "Стриптизёрша поняла, что клуб элитарный, когда в стрингах обнаружила хрустальную сову....."

      1
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      Рейтинг: +16326

      NewLife 20 ноября, 13:51

      Этот конкурс - просто реклама букмекеров. Верните старый конкурс с чатом.

      3
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      ...
      Рейтинг: +627

      Янвapь 69 > NewLife 20 ноября, 14:00

      Рыло, чем тебя чат не устраивает ? Каким он был, таким и остался или может ты, валенок, не понимаешь, как туда заходить ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      Илья Егоров > NewLife 20 ноября, 14:09

      Добрый день. Это все тот же старый Конкурс прогнозов, в котором есть несколько изменений относительно структуры старого. В частности - отсутствие дивизионов, чтобы любой новый желающий смог соревноваться за призы.

      Чат там есть - и уже пользователи активно участвуют в обсуждении. Заходите и участвуйте. Никакой рекламы ради рекламы там нет.

      Хорошего дня.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Янвapь 69 > Илья Егоров 20 ноября, 14:11

      Вы ему прямую ссыль дайте, иначе оно и через месяц туда не попадёт

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16326

      NewLife > Илья Егоров 20 ноября, 14:54

      Спасибо за ответ. Как говорится, кому что нравится. Для меня старый конкурс с дивизионами был интересней, а этот кп букмекерский и сделан на их манер.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Shlоmо > Янвapь 69 20 ноября, 14:56

      Ну Ну.... где то так...
      - Девушка, какой у вас размер?
      - А у вас?
      - Зачем же сразу хамить?

      Жаль, что прежде чем извиниться, приходится хамить. Но иначе извинения будут звучать по меньшей мере странно.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Shlоmо > NewLife 20 ноября, 15:07

      Это все сделано ради того, что рейтинг сайта немного упал... так что эти телодвижения сделаны чтобы вернуть тех, кто покинул этот сайт... а конкурс получился отстой...ставки на ЧМ хреновые, даже Тб и Тм не сделали.... Думаю, что многие через некоторое время, кто вернулся обратно уйдут в "спячку"...

      2
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      Рейтинг: +2609

      волчарик 19 ноября, 16:21

      Обязательно ли ставить сразу на все 8 матчей или можно поставить на 5 по 200,а на оставшиеся 3 с выигранных?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27046

      JTherry > волчарик 19 ноября, 18:29

      в чате КП указано, что ставки надо делать на все 8 матчей тура...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5159

      _Marqella_ > волчарик 19 ноября, 22:56

      Неужели так сложно правила почитать и потом не задавать глупых вопросов??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51422

      MaxRnD > волчарик 19 ноября, 23:06

      Из прочитанного сложилось впечатление, что система "ставок на выигранные очки" здесь не предусмотрена

      4
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      ...
      Рейтинг: +27

      Shlоmо > _Marqella_ 20 ноября, 16:18

      Мари, Добра!.... иногда нужно уточнить, а не читать что написано.....на заборе напсано ..... а тетка посмотрела а там дрова....:))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +5159

      _Marqella_ > Shlоmо 20 ноября, 17:22

      здрасти, я вас помню...)) Прятной игры...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8349

      vladik12 19 ноября, 16:17

      Отличный подарок к ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +155

      ugc-gaming 19 ноября, 08:32

      Ура!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      igarka80 19 ноября, 07:27

      Привет команде "Бомбардира". Раз уж такие великолепные новости, тогда пора уже и разбанить всех пожизненных. Тем более подавляющее большинство из них были адекватными болельщиками и жертвами репрессий текущего на тот момент руководства. Надеемся на понимание )))))

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      Рейтинг: +206

      Romeo 123 > igarka80 19 ноября, 16:03

      Адеквата банить незачто, значит правильно сделали что забанили

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Аvеngеr > Romeo 123 19 ноября, 19:49

      Банил Найданов просто так из зависти.

      3
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