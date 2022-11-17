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    Экс-форвард «Валенсии» и «Ромы» Карью приговорен к тюремному заключению

    Бывший футболист сборной Норвегии Джон Карью признан виновным в налоговом мошенничестве.

    За финансовые махинации его приговорили к 14 месяцам тюремного заключения.

    Также 43-летнего норвежца оштрафовали на 540 тысяч крон (52 тысячи евро).

    • На клубном уровне Карью выступал за «Валенсию», «Рому», «Лион», «Астон Виллу», «Вест Хэм».
    • За сборную Норвегии он провел 91 матч и забил 24 гола (4-й результат в истории команды).

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    Источник: E24

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    Сегодня, 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +129

      dragoff 1 час назад

      В Норвежской тюрьме, как в хорошем санатории... Переживет

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