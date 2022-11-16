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    Тренер Таджикистана: «В последний раз Россия проиграла Хорватии. Я как раз хорват»

    Главный тренер сборной Таджикистана Петр Сегрт высказался о матче против сборной России.

    «Прошу не забывать, что в последний раз господин Карпин проигрывал Хорватии. А я как раз таки хорват», — сказал Сегрт.

    • Россия встретится с Таджикистаном завтра, 17 ноября.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Начало матча в Душанбе – в 18:00 по Москве.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Стоп всем 20 минут назад

      Пилять..Он же до этого в своем выступлении облизал всю сборную России ))) По ходу ему за это в Таджикистане по башке настучали. Сразу по другому заговорил.

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