Тренер Таджикистана: «В последний раз Россия проиграла Хорватии. Я как раз хорват»

Главный тренер сборной Таджикистана Петр Сегрт высказался о матче против сборной России.

«Прошу не забывать, что в последний раз господин Карпин проигрывал Хорватии. А я как раз таки хорват», — сказал Сегрт.

Россия встретится с Таджикистаном завтра, 17 ноября.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Начало матча в Душанбе – в 18:00 по Москве.

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