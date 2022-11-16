Тренер Таджикистана: «В последний раз Россия проиграла Хорватии. Я как раз хорват»

Пилять..Он же до этого в своем выступлении облизал всю сборную России ))) По ходу ему за это в Таджикистане по башке настучали. Сразу по другому заговорил.
Главный тренер сборной Таджикистана Петр Сегрт высказался о матче против сборной России.
«Прошу не забывать, что в последний раз господин Карпин проигрывал Хорватии. А я как раз таки хорват», — сказал Сегрт.
- Россия встретится с Таджикистаном завтра, 17 ноября.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Начало матча в Душанбе – в 18:00 по Москве.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию