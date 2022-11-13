Михаил Кержаков: «В ситуации с Чистяковым больше всего возмутило, что Орлов взял информацию с потолка»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался по отстранению защитника Дмитрия Чистякова на прошлой неделе.

– На неделе вы стали героем в глазах болельщиков: поддержали Чистякова высказыванием, за которое, на мой взгляд, и клуб не осудит.

– Так а почему клуб должен осуждать? Писал это не с целью противопоставить себя клубу или руководству. Написал это, чтобы у болельщиков и людей, которые следят за футболом, не создавалось неправильного мнения о порядочном человеке из-за информации, которую взяли с потолка. Потом, если это быстро не погасить, Диме, да и любому человеку, очень тяжело доказать, что ты не верблюд.

– Что вас больше всего возмутило – то, что пошли слухи об «Ахмате»?

– Да. Конечно. Геннадий Сергеевич Орлов взял информацию с потолка.

– В вашей карьере бывали такие ситуации?

– В футбольной – нет. В личной жизни – да.

– Кто-то специально делал?

– Да. Заказуха. Было написано, что я отобрал двоих детей у своей мифической девушки. Это было восемь лет назад, было написано в нормальном издании, «Комсомольская правда».

– У вас не было желания сейчас поговорить с Орловым?

– Нет. А зачем?

Александр Медведев после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) сказал, что «Чистякову, возможно, лучше играть за «Ахмат». Это был ответ на инсайд Орлова.

Генеральный директор «Зенита» позднее объявил об отстранении Чистякова от команды.

Накануне Чистяков был в запасе «Зенита» на матч 17-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

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