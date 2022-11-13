Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Михаил Кержаков: «В ситуации с Чистяковым больше всего возмутило, что Орлов взял информацию с потолка»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался по отстранению защитника Дмитрия Чистякова на прошлой неделе.

    – На неделе вы стали героем в глазах болельщиков: поддержали Чистякова высказыванием, за которое, на мой взгляд, и клуб не осудит.

    – Так а почему клуб должен осуждать? Писал это не с целью противопоставить себя клубу или руководству. Написал это, чтобы у болельщиков и людей, которые следят за футболом, не создавалось неправильного мнения о порядочном человеке из-за информации, которую взяли с потолка. Потом, если это быстро не погасить, Диме, да и любому человеку, очень тяжело доказать, что ты не верблюд.

    – Что вас больше всего возмутило – то, что пошли слухи об «Ахмате»?

    – Да. Конечно. Геннадий Сергеевич Орлов взял информацию с потолка.

    – В вашей карьере бывали такие ситуации?

    – В футбольной – нет. В личной жизни – да.

    – Кто-то специально делал?

    – Да. Заказуха. Было написано, что я отобрал двоих детей у своей мифической девушки. Это было восемь лет назад, было написано в нормальном издании, «Комсомольская правда».

    – У вас не было желания сейчас поговорить с Орловым?

    – Нет. А зачем?

    • Александр Медведев после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) сказал, что «Чистякову, возможно, лучше играть за «Ахмат». Это был ответ на инсайд Орлова.
    • Генеральный директор «Зенита» позднее объявил об отстранении Чистякова от команды.
    • Накануне Чистяков был в запасе «Зенита» на матч 17-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:0).

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Чистяков: «Наверное, хотел бы поговорить с Орловым после его громких слов» 3
    Чистяков: «С Медведевым все решили. Люблю «Зенит» 6
    Кержаков объяснил, почему поддержал отстраненного Чистякова 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      Литейный 4 (returned) 29 минут назад

      Посмотрим как дальше будет играть Чистяков или куда уйдёт, а потом уж узнаем прав Орлов или нет. Уж больно много косяков для профессионального защитника в одном неполном тайме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7743

      nik55 35 минут назад

      что Чистяков что Мевля-------игроки первой лиги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1235

      Красногвардейчик 51 минуту назад

      Нет....у гены голоса в голове...он от них инфу берёт)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      Питерский князь 57 минут назад

      Короче в пропущеном голе виновать Орлов, да?
      :))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      SuperPav11 1 час назад

      Чистяков не плохой игрок и человек но дыма без огня не бывет поэтому ждем в Локомотиве.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11