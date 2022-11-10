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    Сборная Польши объявила состав на чемпионат мира–2022

    Стал известен итоговый состав сборной Польши из 26 футболистов, которые будут участвовать на чемпионат мира–2022 в Катаре.

    В состав из 26 футболистов вошли полузащитники «Динамо» Себастьян Шиманьски и «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающие на правах аренды за другие клубы, а также экс-защитник «Краснодара» Артур Енджейчик.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Поляки сыграют в одной группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

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    Источник: сайт Польского футбольного союза

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    10.11.2022 17:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +120

      Pawel12 10 ноября 2022, 22:44

      Полякам удачно вылететь, и набрать максимум 0 очков

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7055

      Красногорск_Фан > Pawel12 11 ноября 2022, 14:04

      В точку.

      0
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