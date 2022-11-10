Стал известен итоговый состав сборной Польши из 26 футболистов, которые будут участвовать на чемпионат мира–2022 в Катаре.

В состав из 26 футболистов вошли полузащитники «Динамо» Себастьян Шиманьски и «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающие на правах аренды за другие клубы, а также экс-защитник «Краснодара» Артур Енджейчик.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Поляки сыграют в одной группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией.

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