Хиддинк отреагировал на поздравления с 76-летием от сборной России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поблагодарил за поздравления с днем рождения от пресс-службы национальной команды.

Сегодня голландскому специалисту исполнилось 76 лет.

«Большое спасибо за добрые пожелания! Время, которое я провел в сборной России и «Анжи», было волшебным.

Я горжусь тем, что работал со многими молодыми, смелыми игроками и сотрудниками персонала.

Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!» – сказал Хиддинк.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

В сентябре 2021-го он объявил о завершении тренерской карьеры.

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