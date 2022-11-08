Хиддинк отреагировал на поздравления с 76-летием от сборной России

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поблагодарил за поздравления с днем рождения от пресс-службы национальной команды.
Сегодня голландскому специалисту исполнилось 76 лет.
«Большое спасибо за добрые пожелания! Время, которое я провел в сборной России и «Анжи», было волшебным.
Я горжусь тем, что работал со многими молодыми, смелыми игроками и сотрудниками персонала.
Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!» – сказал Хиддинк.
- Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
- В сентябре 2021-го он объявил о завершении тренерской карьеры.
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Источник: «Спорт-Экспресс»