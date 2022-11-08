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    Хиддинк отреагировал на поздравления с 76-летием от сборной России

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поблагодарил за поздравления с днем рождения от пресс-службы национальной команды.

    Сегодня голландскому специалисту исполнилось 76 лет.

    «Большое спасибо за добрые пожелания! Время, которое я провел в сборной России и «Анжи», было волшебным.

    Я горжусь тем, что работал со многими молодыми, смелыми игроками и сотрудниками персонала.

    Заняв третье место на Евро-2008, мы впечатлили весь мир!» – сказал Хиддинк.

    • Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
    • В сентябре 2021-го он объявил о завершении тренерской карьеры.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11154

      alex1951 18 минут назад

      Хоть он и Гусь....но он Иваныч!
      Тогдашний народ в этом выразил свое уважение!
      Если кому не понятно.....
      Может,кто то считает,что в дальнейшем лучше было...готов поспорить..

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      Рейтинг: +1547

      PNZ1985 1 час назад

      Помню, июнь, ливень и толпы фанатов с флагами)

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