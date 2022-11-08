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    «Спасибо за подаренную сказку». Сборная России поздравила Хиддинка с днем рождения

    Сборная России поздравила бывшего главного тренера Гуса Хиддинка с днем рождения.

    «Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии!

    И ещe раз спасибо за подаренную нам сказку», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

    • Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
    • Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.
    • В России он также тренировал «Анжи».

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11891

      Алексей З 2 минуты назад

      Не понимаю , всё время талдычат о Величии , а на поверку рады каждой мелочи.
      Спасибо Хорватам надо говорить , которые зачем то Англию в гостях обыграли, а сборная под управлением Хиддинка сама ничего не смогла сделать.
      На главном турнире в 1/4 в доп.время ( !!! ) обыграли Голландию - это сказка ?
      А 1:4 и 0:3 от Испании на том же турнире - это БЫЛЬ ?
      Ничего сказочного Гус Иванович не дал. Поздравить надо , но хватит уже из пустого нацгероев лепить.
      Ложь и лицемерие достали.

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      Рейтинг: +29

      F@nat1k 8 минут назад

      тот кто разбудил спящего гиганта.

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      Рейтинг: +551

      Sergh4 35 минут назад

      Большое спасибо за незабываемые мгновения!

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      Рейтинг: +11146

      alex1951 39 минут назад

      Хоть что то человеческое.....
      Сей тренер,так и не превзойден....
      Нехорошо с ним вышло...но это не его вина...все понят Словению...
      Здоровья и только здоровья!

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      Рейтинг: +5307

      Enter2006 1 час назад

      Евро-2008 не забуду никогда. Особенно когда вынесли Голландцев. Как мы шли по автомобильным дорогам с флагами, машины гудели в знак поддержки, даже силовики никого не трогали. Хиддинка с ДР и здоровья!

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      Рейтинг: +588

      Эном айс 2 часа назад

      "Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок."(Ц))

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