«Спасибо за подаренную сказку». Сборная России поздравила Хиддинка с днем рождения

Сборная России поздравила бывшего главного тренера Гуса Хиддинка с днем рождения.

«Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии!

И ещe раз спасибо за подаренную нам сказку», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.

В России он также тренировал «Анжи».

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно