«Спасибо за подаренную сказку». Сборная России поздравила Хиддинка с днем рождения

Сборная России поздравила бывшего главного тренера Гуса Хиддинка с днем рождения.
«Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии!
И ещe раз спасибо за подаренную нам сказку», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
- Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
- Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.
- В России он также тренировал «Анжи».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал сборной России