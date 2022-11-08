«Спасибо за подаренную сказку». Сборная России поздравила Хиддинка с днем рождения

Не понимаю , всё время талдычат о Величии , а на поверку рады каждой мелочи.
Спасибо Хорватам надо говорить , которые зачем то Англию в гостях обыграли, а сборная под управлением Хиддинка сама ничего не смогла сделать.
На главном турнире в 1/4 в доп.время ( !!! ) обыграли Голландию - это сказка ?
А 1:4 и 0:3 от Испании на том же турнире - это БЫЛЬ ?
Ничего сказочного Гус Иванович не дал. Поздравить надо , но хватит уже из пустого нацгероев лепить.
Ложь и лицемерие достали.
Сборная России поздравила бывшего главного тренера Гуса Хиддинка с днем рождения.
«Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии!
И ещe раз спасибо за подаренную нам сказку», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.
- Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
- Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.
- В России он также тренировал «Анжи».
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