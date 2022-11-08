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  • «Спасибо за подаренную сказку». Сборная России поздравила Хиддинка с днем рождения

«Спасибо за подаренную сказку». Сборная России поздравила Хиддинка с днем рождения

8 ноября 2022, 11:34
5

Сборная России поздравила бывшего главного тренера Гуса Хиддинка с днем рождения.

«Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера, желаем крепкого здоровья, благополучия и бесконечной жизненной энергии!

И ещe раз спасибо за подаренную нам сказку», – говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

  • Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.
  • Вместе с командой он стал бронзовым призером Евро-2008.
  • В России он также тренировал «Анжи».

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Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Хиддинк Гус
Комментарии (5)
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Эном айс
1667897061
"Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок."(Ц))
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Enter2006
1667900163
Евро-2008 не забуду никогда. Особенно когда вынесли Голландцев. Как мы шли по автомобильным дорогам с флагами, машины гудели в знак поддержки, даже силовики никого не трогали. Хиддинка с ДР и здоровья!
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alex1951
1667902145
Хоть что то человеческое..... Сей тренер,так и не превзойден.... Нехорошо с ним вышло...но это не его вина...все понят Словению... Здоровья и только здоровья!
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Sergh4
1667902412
Большое спасибо за незабываемые мгновения!
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F@nat1k
1667903986
тот кто разбудил спящего гиганта.
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