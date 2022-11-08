ЦСКА не рассматривает вариант с подписанием Чистякова

ЦСКА на данный момент не интересуется защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.
Сообщалось, что московский клуб может подписать 28-летнего футболиста в связи с травмой Игоря Дивеева и возможным уходом Бахтиера Зайнутдинова.
Однако, по информации Metaratings, Чистяков не входит в шорт-лист ЦСКА на зимнее трансферное окно.
- Рыночная стоимость игрока «Зенита» – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне он поучаствовал в 9 матчах (538 минут).
- Геннадий Орлов сообщал, что Чистяков может перейти в «Ахмат».
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Источник: Metaratings