ЦСКА не рассматривает вариант с подписанием Чистякова

ЦСКА на данный момент не интересуется защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

Сообщалось, что московский клуб может подписать 28-летнего футболиста в связи с травмой Игоря Дивеева и возможным уходом Бахтиера Зайнутдинова.

Однако, по информации Metaratings, Чистяков не входит в шорт-лист ЦСКА на зимнее трансферное окно.

Рыночная стоимость игрока «Зенита» – 4 миллиона евро.

В этом сезоне он поучаствовал в 9 матчах (538 минут).

Геннадий Орлов сообщал, что Чистяков может перейти в «Ахмат».

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