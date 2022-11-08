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    ЦСКА не рассматривает вариант с подписанием Чистякова

    ЦСКА на данный момент не интересуется защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

    Сообщалось, что московский клуб может подписать 28-летнего футболиста в связи с травмой Игоря Дивеева и возможным уходом Бахтиера Зайнутдинова.

    Однако, по информации Metaratings, Чистяков не входит в шорт-лист ЦСКА на зимнее трансферное окно.

    • Рыночная стоимость игрока «Зенита» – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 9 матчах (538 минут).
    • Геннадий Орлов сообщал, что Чистяков может перейти в «Ахмат».

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    Источник: Metaratings

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